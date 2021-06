20.06.2021 h 17:50 commenti

Scontro tra due auto in via Mozza sul Gorone, tre i feriti

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e la polizia municipale di Prato

Scontro tra due auto in via Mozza sul Gorone all’incrocio tra via Bologna e via del Cilianuzzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, domenica 20 giugno. Tre i feriti: una donna di 75 anni, un uomo di 83 anni e un 35enne. Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze che hanno accompagnato i feriti al Santo Stefano in codice giallo.Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione nei sanitari. La polizia municipale ha regolato il traffico ed effettuato i rilievi dell’incidente per ricostruirne la dinamica. È probabile che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza.