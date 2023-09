10.09.2023 h 20:56 commenti

Scontro tra due auto in via del Castagno, una si ribalta. Feriti un uomo e una donna

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Bertini e via Ferrarini. Sul posto le ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Strada chiusa per consentire la rimozione dei due veicoli e i rilievi di legge

Scontro tra due auto in via del Castagno, all’altezza dell’intersezione con via Bertini e via Ferrarini. Una delle macchine si è ribaltata e gli occupanti - l’uomo che era alla guida e la donna che viaggiava accanto a lui, entrambi italiani di 38 e 34 anni - sono finiti all’ospedale Santo Stefano in codice giallo. Illeso il conducente dell’altra vettura, un cinese. È successo intorno alle 19.45 di oggi, domenica 10 settembre. Violento lo schianto tra i due veicoli. Sul posto le ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale per i rilievi di legge, i vigili del fuoco e una Volante della polizia. Secondo una prima ricostruzione, una delle due macchine, proveniente da via Bertini, stava attraversando via del Castagno per immettersi in via Ferrarini quando è sopraggiunto l’altro mezzo. Talmente forte l’impatto che una delle auto si è ribaltata abbattendo la segnaletica e un albero. Via del Castagno è stata chiusa al traffico nel tratto tra via Orvieto e via Vai. Chiuso anche un tratto della parallela via Valentini. In corso altri accertamenti per l’esatta definizione dell’incidente.

