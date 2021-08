05.08.2021 h 18:24 commenti

Scontro tra due auto in via Curtatone, tra i feriti anche due sorelline di 3 e 5 anni

L'incidente si è verificato intorno alle 16 all'incrocio con via Meucci forse per il mancato rispetto del rosso da parte di uno dei conducenti. Danneggiati un motociclo in sosta, il muro di recinzione di una casa e la centralina dell'impianto semaforico. Ripercussioni sulla viabilità

Incidente tra due auto all'incrocio tra via Curtatone e via Meucci. All'ospedale sono finite quattro persone, tra cui due sorelline di 3 e 5 anni. Tutti e quattro i feriti sono stati trasferiti al Santo Stefano con codici verde o giallo: nessuno è grave.

E' successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 5 agosto. Le due vetture, una Volkswagen Golf e una Mercedes, si sono scontrate forse a causa del mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due conducenti, rispettivamente un uomo di nazionalità cinese di 47 anni e una donna marocchina di 31 che viaggiava assieme alle due figliolette. Violento l'impatto che ha coinvolto un motociclo in sosta e danneggiato la centralina dell'impianto semaforico e il muro di recinzione di una casa. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica assistenza inviate dal 118 oltre ad una pattuglia della polizia municipale per la ricostruzione esatta dell'incidente. Problemi alla viabilità a causa del mancato funzionamento dei semafori che regolano l'incrocio: il danno ha riguardato la centralina per il cui ripristino occorre più tempo.



