Scontro tra due auto in via Bologna, coinvolta una pattuglia della polizia municipale

I due conducenti trasportati in codice giallo al Santo Stefano. Da una delle due vetture è fuoriuscito del materiale oleoso, sul posto anche i vigili del fuoco per mettere la strada in sicurezza

Scontro fra una macchina della Municipale e una Panda in via Bologna oggi, 8 novembre, verso mezzogiorno. Emtrambi i conducenti sono stati trasportati in codice giallo al Santo Stefano.Secondo una prima ricostruzione, la vettura della polizia municipale procedeva sulla corsia preferenziale verso il centro di Prato, mentre la Panda viaggiava in direzione contraria. Per cause ancora da accertare il conducente, al momento di svoltare in via Martire delle Foibe, non ha visto arrivare il mezzo della Municipale e lo scontro è stato inevitabile.L'impatto, molto forte, ha causato la fuoriuscita di materiale oleoso, sul posto quindi sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere la strada in sicurezza.