Scontro tra due auto a un incrocio, una si ribalta. Ferite due donne

E' successo attorno alle 13 tra via Rubieri e via Medaglie d'oro. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale

Un’utilitaria si è ribaltata dopo essersi scontrata con un’altra auto all’incrocio tra via Rubieri e via Medaglie d’oro poco dopo le 13 di oggi, 5 giugno.

Due le donne rimaste ferite, di 24 e 27 anni che, all'arrivo dei vigili del fuoco erano già fuori dai veicoli. Il personale inviato dal 118 ha prestato le prime cure, poi ha accompagnato le due donne al Santo Stefano in codice giallo. I vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza di entrambi i mezzi. Presente anche la polizia municipale per accertare la dinamica del sinistro.



