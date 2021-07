24.07.2021 h 11:26 commenti

Scontro tra due auto in rotatoria nella notte: grave un 50enne

L'uomo è ricoverato al Santo Stefano in prognosi riservata. Fortunatamente lesioni più lievi per l'altra conducente. E' successo in via delle Colombaie. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco

Un uomo di 50 anni è ricoverato da stanotte in prognosi riservata al Santo Stefano dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via delle Colombaie poco dopo mezzanotte di oggi 24 luglio. Ferita anche la conducente dell'altra auto coinvolta. Fortunatamente per lei i medici hanno diagnosticato pochi giorni di prognosi. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, le due auto si sono scontrate all'interno di una rotatoria. Particolarmente violento l'urto, con il 50enne che ha avuto la peggio ed è stato trasferito in codice rosso al Santo Stefano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La Municipale dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Edizioni locali collegate: Prato

