19.12.2021 h 18:48 commenti

Scontro tra due auto in autostrada, un mezzo si ribalta

L'incidente è successo nel pomeriggio tra i caselli di Prato Est e di Prato Ovest. Per fortuna nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze fisiche

Ha creato fortunatamente solo problemi alla viabilità ma senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte, l'incidente avvenuto verso le 15.30 di oggi, domenica 19 dicembre, sull'autostrada Firenze Mare, tra le uscite di Prato Est e Prato Ovest. Due auto, che procedevano in direzione Pistoia, sono entrate in collisione poco prima del casello di Prato Ovest e una delle due si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Prato. Fortunatamente i due anziani che erano a bordo dell'auto ribaltata se la sono cavata con un grosso spavento e con qualche contusione di poco conto. Illesi anche gli occupanti dell'altra vettura. Intervenuta anche la polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha provocato forti rallentamenti sull'autostrada.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus