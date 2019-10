19.10.2019 h 14:39 commenti

Scontro tra due auto davanti al comando della Municipale di Montemurlo, ferita una donna

L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Una delle macchine, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato lo stop. L'ambulanza ha trasportato all'ospedale di Prato una trentasettenne

Un ferito nell'incidente avvenuto intorno alle 8 di oggi, sabato 19 ottobre, a Montemurlo, all'incrocio tra via Pascoli e via Toscanini, proprio vicino al comando della polizia municipale. Una donna di 37 anni è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Prato dall'ambulanza inviata dal 118. Due le auto coinvolte. Secondo la prima ricostruzione della Municipale, la macchina che proveniva da via Toscanini non avrebbe rispettato lo stop finendo su quella che stava transitando in via Pascoli e alla cui guida c'era la donna che ha avuto la peggio. Ulteriori accertamenti saranno comunque compiuti dagli agenti.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus