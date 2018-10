18.10.2018 h 08:54 commenti

Scontro tra due auto all'incrocio tra via Livi e via del Romito, feriti un uomo e una donna

E' successo la scorsa notte, poco prima delle 2. Sul posto le ambulanze, la Municipale e i vigili del fuoco per aiutare uno dei conducenti ad uscire dalla macchina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una delle auto non avrebbe rispettato il semaforo rosso

Scontro tra due auto all'incrocio tra via Livi e via del Romito. Due persone, un uomo brasiliano di 35 anni e una donna cinese di 44, sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nella notte di giovedì 18 ottobre, intorno alle 1.45. Sul posto le ambulanze inviate dal 118, una pattuglia della polizia municipale per i rilievi e i vigili del fuoco per aiutare il trentacinquenne ad uscire dall'abitacolo. Secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due macchine abbia attraversato l'incrocio con il semaforo rosso impattando con l'altra auto. Ad avere la peggio è stato il brasiliano. Sia lui che l'altra conducente sono stati portati all'ospedale. Le loro condizioni non sono comunque gravi. L'urto è stato violento: una delle macchine è carambolata contro l'impianto semaforico danneggiandolo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus