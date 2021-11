10.11.2021 h 14:53 commenti

Scontro tra due auto a San Giusto, ferita una donna di 66 anni

L'incidente è avvenuto tra via del Girasole e via del Malfante, in un punto al centro delle proteste dei residenti, proprio per la sua pericolosità. La conducente di uno dei due mezzi estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale

Una donna di 66 anni è rimasta ferita, poco dopo le 13 di oggi 10 novembre, in un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate all'incrocio tra via del Girasole e via del Malfante, a San Giusto. Si tratta di un incrocio più volte teatro di incidenti e al centro delle proteste dei residenti, proprio per la sua pericolosità.

E' dovuta intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco dalla centrale di via Paronese, che insieme al personale del 118 ha estratto la donna, rimasta all'interno del proprio veicolo. L'altro conducente è invece uscito da solo e non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus