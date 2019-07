25.07.2019 h 09:39 commenti

Scontro frontale a Montemurlo, gravissimo un ventenne portato con l'elisoccorso a Careggi

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Berlinguer. Tre le auto coinvolte. Sul posto pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri. Ferita anche una donna di 49 anni trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. Illesa una terza persona

Grave incidente stradale qualche minuto prima delle 8 di oggi, giovedì 25 luglio, in via Berlinguer a Montemurlo. Tre le auto coinvolte. Un ventenne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi dall'elisoccorso immediatamente attivato dal 118. Ferita anche una donna di 49 anni che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice giallo. Illesa una terza persona. Sul posto pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri per i rilievi di legge e per regolare il traffico in modo da far atterrare senza alcun problema l'elicottero.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha coinvolto le tre auto. Secondo una primissima ricostruzione, pare che una delle auto, proveniente da Montale in direzione Montemurlo, abbia saltato la corsia centrando in pieno le due macchine che viaggiavano in senso contrario. Forte l'impatto. Le condizioni del giovane sono apparse gravi sin dal primo momento tanto che la centrale operativa del 118 ha subito allertato l'elisoccorso Pegaso che si è alzato in volo nel giro di pochissimi minuti raggiungendo Montemurlo per l'intervento. La normale viabilità è stata ripristinata intorno alle 10.





