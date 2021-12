16.12.2021 h 15:42 commenti

Scontro tra bici a Forte dei Marmi, nota imprenditrice pratese a processo per lesioni colpose

La donna è stata assolta dal giudice di pace ma la controparte ha impugnato la sentenza e ha intrapreso una guerra di carte bollate che è arrivata fino alla Cassazione. Il processo di appello sarà celebrato dal tribunale di Lucca

Imputata di lesioni colpose per un incidente tra due biciclette avvenuto nel 2012, assolta dal giudice di pace nel 2019 e ora chiamata ad affrontare il processo di secondo grado davanti al giudice del tribunale di Lucca. Protagonista una cinquantenne pratese, imprenditrice appartenente ad una famiglia di industriali tra i più noti e storici in città. Una vicenda che pareva definitivamente chiusa dopo l'assoluzione ma che, nei giorni scorsi, è stata riaperta dalla Cassazione che ha accolto il ricorso della parte lesa, un settantaquattrenne di Forte dei Marmi, dove si verificò l'incidente, che ha impugnato la decisione del tribunale di Lucca di non celebrare il processo di appello per la tardiva presentazione del ricorso. Il ricorso, invece, è stato presentato in termini utili e così la Cassazione, dopo aver verificato la correttezza delle rimostranze dell'uomo, ha inviato gli atti al tribunale ordinando la discussione del secondo grado. Tutto da dimostrare il coinvolgimento dell'imprenditrice che due anni fa fu assolta perché il giudice di pace non ritenne sufficienti gli elementi per stabilire che fosse proprio lei in sella alla bici che si scontrò con quella dell'anziano. Il settantaquattrenne, che in seguito all'incidente dovette curare per diverse settimane una lesione ad un rene e che si è costituito parte civile, è convinto della sua denuncia ed è intenzionato a proseguire la battaglia giudiziaria. Il tribunale di Lucca dovrà dunque fissare la data di inizio del processo.