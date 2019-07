04.07.2019 h 08:17 commenti

Scontro tra bande alle Cascine, il Luxury Hotel precisa: "Lin Xia era un semplice dipendente che abbiamo licenziato"

La società proprietaria della struttura di via Paronese, attraverso il proprio legale, smentisce l'ipotesi che l'uomo arrestato dai carabinieri fosse gestore o socio occulto dell'albergo

Lin Xia, l'uomo arrestato dai carabinieri lo scorso giugno in quanto sospettato di far parte di una delle bande che a luglio 2018 si affrontarono alle Cascine di Tavola, era un semplice dipendente (poi licenziato) del Luxury Hotel di via Paronese e non il gestore dell'albergo tantomeno un socio occulto. Lo precisa l'avvocato Giovanni Renna, legale di Dong Xiehua, legale rappresentante e amministratore protempore della struttura alberghiera.

Lin Xia, tuttora in carcere, è accusato di rissa aggravata insieme ad altre nove persone, sei delle quali ancora ricercate. Per la procura sarebbe coinvolto nel grave fatto di sangue che portò al ferimento di quattro persone. Uno scontro, secondo gli inquirenti, legato al controllo della prostituzione.

"Prima dell’applicazione della misura custodiale- sottolinea l'avvocato Renna - Lin Xia risultava essere assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 3 (impiegato amministrativo). A seguito del verificarsi dei fatti oramai noti, la società Prato Luxury Hotel S.r.l. ha proceduto all’immediato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Fatto comunicato il 6/6/19. Con l’immediato licenziamento, la società Prato Luxury Hotel S.r.l., per conto del suo amministratore, ha voluto prendere le opportune distanze dai fatti di reato contestati a Lin Xia, rispetto ai quali la società e l’organo amministrativo sono assolutamente estranei".