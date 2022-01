12.01.2022 h 20:16 commenti

Scontro tra auto, una si ribalta. Donna portata al Santo Stefano in codice giallo

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Vaiano. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, a Vaiano. Attorno alle 18.30 due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Braga e via Vannoni, in pieno centro, e una delle due si è ribaltata su un fianco.Al volante c'era una donna di 65 anni che è stata accompagnata al Santo Stefano in codice giallo da un'ambulanza inviata dal 118. Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato che hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte nell'incidente.