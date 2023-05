02.05.2023 h 09:58 commenti

Scontro tra auto nella rotatoria lungo la tangenziale: feriti i due conducenti

L'incidente è avvenuto nella tarda serata del primo maggio tra via Allende e via Cava. il 18 ha trasportato un 24 enne e un uomo di 55 anni in ospedale in codice giallo

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 23.30 di ieri sera, primo maggio, nella rotatoria tra via Allende e via Cava. Il violento scontro ha coinvolto due auto, una delle quali ha tamponato l'altra per poi finire sull'aiuola al centro della rotonda. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi in codice giallo dai sanitari del 118 e traportati in ospedale. Si tratta di un giovane di 24 anni e di un uomo di 55, entrambi italiani. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi, nonostante la violenza dell'urto che ha danneggiato entrambi i veicoli. Sul posto le pattuglie della polizia municipale sia per regolare la circolazione sia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

