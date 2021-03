03.03.2021 h 09:15 commenti

Scontro tra auto nella rotatoria, feriti tre ventenni

L'incidente è successo ieri sera tra via Giugni e via di Galceti. Le ambulanze del 118 hanno soccorso in codice giallo i tre giovani. Un loro coetaneo alla guida dell'altra vettura coinvolta

Tre ragazzi poco più che ventenni sono finiti al pronto soccorso, poco dopo le 20.45 di ieri sera 2 marzo, in seguito ad un incidente avvenuto nella rotatoria tra via Giugni e via di Galceti. Erano a bordo di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura, anche quella guidata da un loro coetaneo, rimasto illeso. Il 118 ha inviato sul posto le ambulanze che hanno portato in codice giallo i tre feriti al Santo Stefano. Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze. Saranno ora gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale a ricostruire l'accaduto, sulla base delle testimonianze raccolte e dei rilievi fatti sul luogo dell'incidente. Le due auto sono entrate in collisione mentre avevano già impegnato la rotatoria. Probabile, quindi, che uno dei due mezzi non abbia rispettato l'obbligo di precedenza.

Edizioni locali collegate: Prato

