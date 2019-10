09.10.2019 h 17:55 commenti

Scontro tra auto nel parcheggio all'uscita da scuola: tre feriti

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel piazzale sulla via Abbè Pierre, a fianco del Gramsci Keynes

Scontro tra auto, poco dopo le 14 di oggi 9 ottobre, all'interno del parcheggio di via Abbé Pierre, adiacente al Gramsci Keynes. Coinvolti due mezzi con a bordo studentesse della vicina scuola che erano appena uscite alla fine delle lezioni. A scontrarsi l'auto condotta da un uomo di 72 anni con a bordo la nipote di 14 e due altre ragazze 15enne, e la vettura condotta da un giovane con a fianco una 17enne. Le ambulanze del 118 hanno soccorso in codice giallo l'uomo, la nipote e la passeggera della seconda auto, mentre le altre due studentesse sono rimaste fortunatamente incolumi. L'urto è stato particolarmente violento e sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

