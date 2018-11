02.11.2018 h 15:42 commenti

Scontro tra auto in viale dell'Unione europea, interviene l'elisoccorso: tre feriti. Grave un settantunenne

Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia municipale. Chiuso il tratto interessato dall'incidente. L'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo della sua macchina. Altri due feriti

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 2 novembre, in via dell'Unione Europea all'altezza del depuratore di Gida al Calice. È successo attorno alle ore 15. I mezzi coinvolti sono tre (e non 2 come pubblicato precedentemente). Un uomo di 71 anni è rimasto ferito in modo serio tanto che è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento immediato all'ospedale fiorentino di Careggi.L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco. L'elisoccorso è stato fatto atterrare sulla strada, a poca distanza dal luogo in cui si è verificato lo scontro. Ferite altre due persone: una donna di 28 anni e un uomo, soccorsi rispettivamente in codice giallo e in codice verde. Sul posto anche la polizia municipale di Prato che ha chiuso il tratto di viabilità interessato dall'incidente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.La strada è stata riaperta poco dopo le 18.