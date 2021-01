27.01.2021 h 12:24 commenti

Scontro tra auto in via Montalese, soccorsa in codice rosso una donna di 56 anni

L'incidente è avvenuto stamani poco prima delle 8.30. Secondo una prima ricostruzione una delle vettura stava uscendo dal parcheggio per immettersi sulla strada quando è sopraggiunto l'altro mezzo

Una donna di 56 anni è rimasta ferita in maniera seria dopo essere finita con la sua auto su un'altra vettura che stava uscendo dal parcheggio. E' successo stamani, 27 gennaio, in via Montalese, poco prima delle 8.30. Sul posto anche la polizia municipale con gli agenti dell'Ufficio Sinistri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto appreso, la 56enne stava percorrendo via Montalese in direzione centro città quando all'improvviso si è trovata davanti l'ostacolo costituito dalla seconda vettura e non è riuscita ad evitarlo. La conducente del secondo mezzo, anche lei donna e italiana come la ferita, è rimasta fortunatamente illesa. Le condizioni della 56enne, invece, sono apparse subito gravi e il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso per trasferire d'urgenza la sfortunata signora al pronto soccorso del Santo Stefano, dove la donna è ricoverata in osservazione.