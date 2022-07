08.07.2022 h 16:41 commenti

Scontro tra auto e tir in declassata, giovane donna soccorsa in codice rosso

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in direzione Pistoia poco prima della rotatoria di Capezzana

Una giovane donna è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 di oggi, 8 luglio, sulla declassata, nel tratto prima della rotatoria di Capezzana in direzione Pistoia. La giovane, di nazionalità marocchina, era a bordo di una Toyota e si è scontrata con un Tir che procedeva nella stessa direzione di marcia. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza che ha soccorso la sfortunata conducente e l'ha trasferita in codice rosso all'ospedale Santo Stefano, mentre la polizia municipale chiudeva parzialmente il traffico, con le inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Gli stessi agenti della Municipale hanno poi effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Illeso il conducente italiano del mezzo pesante.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus