Scontro tra auto e scooter davanti al Buzzi: ferita una ragazzina di 16 anni

L'incidente è avvenuto questa mattina in viale della Repubblica. La giovane soccorsa dal 118 e trasferita in codice giallo in ospedale. La polizia municipale intervenuta per ricostruire la dinamica

Una ragazzina di 16 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto stamani 8 maggio in viale della Repubblica, all'altezza del Buzzi. La 16enne era in sella ad uno scooter quando si è scontrata con un'auto. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione e ora saranno gli agenti dell'Ufficio Sinistri della polizia municipale a ricostruire la dinamica e accertare la dinamica. Immediato l'allarme dato al 118 che ha inviato un'ambulanza. I sanitari hanno soccorso la ragazza che è stata trasportata in codice giallo al Santo Stefano. Fortunatamente le sue condizioni non sono considerate gravi.

