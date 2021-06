18.06.2021 h 10:45 commenti

Scontro tra auto e scooter all'incrocio, soccorso in codice rosso un 55enne

L'incidente è accaduto a Mezzana nello stesso punto dove morì tragicamente una giovane donna nel maggio di quattro anni fa

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in maniera grave in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 17 giugno all'incrocio tra via Picasso e via Viottolo di Mezzana, nello stesso punto dove nel maggio di quattro anni fa ci fu il tragico investimento di una giovane donna.

Per fortuna stavolta l'uomo non è considerato in pericolo di vita, nonostante abbia riportato lesioni tali da comportare l'attivazione del codice rosso da parte del 118. E' stato trasferito al Santo Stefano per le cure del caso.

Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il 55enne era in sella ad uno scooter e stava percorrendo via Viottolo di Mezzana quando, poco prima delle 19.15, si è scontrato con l'auto condotta da una 38enne che, provenendo da via Picasso in direzione della caserma die carabinieri, non si era fermata al segnale di stop. La donna, subito dopo l'incidente, ha dato subito l'allarme.