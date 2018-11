24.11.2018 h 09:51 commenti

Scontro tra auto e scooter all'incrocio: grave una ragazza di 21 anni

L'incidente in via Arcivescovo Martini, la giovane soccorsa in codice rosso. Più tardi un sorpasso sbagliato ha fatto finire una Punto ribaltata nel fosso che costeggia la Tangenziale: ferito il conducente

Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di ieri, 23 novembre. Un paio d'ore più tardi, in un secondo sinistro, è stato invece coinvolto un 25enne e anche per lui è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.

Il primo incidente è successo all'intersezione tra via Arcivescovo Martini e via Giotto: la 21enne era in sella ad uno scooter e stava percorrendo via Martini quando si è scontrata con un'auto che si immetteva da via Giotto. Rovinosa la caduta, tanto che il 118 ha soccorso in codice rosso la ragazza, poi portata d'urgenza al Santo Stefano. Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Alle 22, invece, è stata una manovra di sorpasso sbagliata a innescare una carambola che, sul viale Fratelli Cervi, ha fatto finire una Fiat Punto fuori strada per poi farla ribaltare nel fosso che costeggia la carreggiata all'altezza del bivio per Le Sacca. A bordo dell'auto un 25enne, soccorso in codice giallo dal 118. Al volante della Ford Mustang che ha tamponato durante il sorpasso, invece, una donna di 37 anni, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Anche in questo caso i rilievi sono della polizia municipale mentre per rimuovere l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco.