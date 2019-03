03.03.2019 h 20:57 commenti

Scontro tra auto e scooter a Paperino: grave un uomo di 42 anni

L'incidente è successo all'intersezione tra via Lille e via del Ferro: il ferito soccorso in codice rosso

Terribile scontro tra scooter e auto a Paperino: è successo questo pomeriggio, 3 marzo, poco prima delle 19.30, all'intersezione tra via Lille e via del Ferro. Ad avere la peggio è stato uno scooterista di 42 anni, soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito d'urgenza in ospedale. L'uomo era in sella ad uno scooter e si è schiantato contro un'auto che da via Lille stava svoltando a sinistra per raggiungere la rotatoria di via Aldo Moro. In seguito all'urto, particolarmente violento, con gli airbag della vettura che si sono gonfiati, lo scooterista è stato sbalzato dal mezzo e ha picchiato con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale che hanno regolato la circolazione fino alla rimozione dei mezzi ed effettuato i rilievi di legge in modo da ricostruire la dinamica dell'incidente.

