15.06.2023 h 10:27 commenti

Scontro tra auto e scooter a Cafaggio, feriti due ragazzi di 15 e 16 anni

L'incidente è successo ieri sera. Entrambi i giovani sono stati trasferiti al Santo Stefano in codice giallo dalle ambulanze della Pubblica Assistenza

Due ragazzini sono finiti in ospedale dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera 14 giugno in via Roma a Cafaggio, all'altezza della farmacia. I due, uno di 15 anni l'altro di 16, erano a bordo di uno scooter che si è scontrato con una 500. In un primo momento le condizioni di uno dei due ragazzi sembravano serie, al punto che il 118 ha inviato in codice rosso due ambulanze della Pubblica Assistenza. Per fortuna, poi, la situazione è apparsa meno grave ed entrambi i giovani sono stati portati in codice giallo al Santo Stefano.

Sul posto anche la polizia municipale per fare i rilievi dell'incidente e ricostruire la dinamica. Secondo quanto appreso, i due ragazzi stavano procedendo in direzione centro quando, all'incrocio con via Fra Guittone, si sono scontrati con l'auto che si era immessa su via Roma. Dai primi accertamenti sembra che a condurre lo scooter fosse il 15enne che, per età, non poteva trasportare il passeggero. Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro.