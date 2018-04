07.04.2018 h 10:39 commenti

Scontro tra auto e moto: portato in ospedale un uomo di 52 anni

L'incidente è avvenuto stamani all'ingresso di Vaiano sul viale Fratelli Rosselli. Il 118 ha inviato un'ambulanza in codice giallo per soccorrere il ferito

Un motociclista di 52 anni è rimasto ferito, questa mattina 7 aprile, in un incidente avvenuto nel viale Fratelli Rosselli a Vaiano, all'altezza della rotatoria di ingresso nel paese. L'uomo, poco dopo le 9, si è scontrato con un'auto ed è caduto a terra. Immediatamente soccorso da un'ambulanza inviata dal 118, è stato portato al Santo Stefano in codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la pattuglia della polizia municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

