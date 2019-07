06.07.2019 h 08:12 commenti

Scontro tra auto e moto in viale Galilei: grave un 16enne, ferita anche l'amica di 17 anni

L'incidente è successo ieri sera all'altezza dell'incrocio con via Gherardi. Il giovane portato in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano



Due ragazzi sono rimasti feriti, uno in maniera seria, in un brutto incidente avvenuto intorno alle 22.40 di ieri sera, 5 luglio, all'altezza dell'incrocio tra viale Galilei e via Gherardi. Il più grave è un ragazzo pratese di 16 anni, che è stato soccorso dall'ambulanza della Pubblica Assistenza in codice rosso e portato d'urgenza al Santo Stefano. In ospedale anche la ragazza di 17 anni, anche lei pratese, che era con lui in sella ad una moto, per lei il codice d'urgenza è stato il giallo.

I due ragazzi si sono scontrati con un'auto condotta da un pratese di 22 anni e, in seguito al violento urto, sono stati sbalzati dal mezzo per poi ricadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto la polizia municipale sia per regolare la circolazione (insieme agli agenti di una Volante), sia per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del grave incidente. L'incrocio è regolato da un semaforo. Da quanto ppreso sembra che auto e moto provenissero da direzioni opposte quando si sono scontrate.