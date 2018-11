27.11.2018 h 18:06 commenti

Scontro tra auto e moto in via Manzoni a Iolo: gravissimo centauro di 45 anni

L'incidente è successo nel pomeriggio e il 118 ha soccorso in codice rosso il ferito. E' stato chiesto anche l'intervento di Pegaso. Chiusa la strada

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 27 novembre. Un motociclista di 45 anni è rimasto ferito in maniera seria in via Manzoni a Iolo, nello scontro tra la sua Honda e una Golf, condotta da un 32enne, che stava svoltando in via Verzoni. L'incidente è successo intorno alle 16.15 ed entrambe le persone coinvolte sono residenti a Iolo. Terribile l'urto, con il centauro che è rimasto a terra con vari traumi, soprattutto agli arti inferiori, anche se per fortuna non ha mai perso coscienza. Il 118 ha inviato subito le ambulanze in codice rosso ed è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso. I sanitari hanno poi deciso di trasferire l'uomo a Careggi ma con un'ambulanza e così l'elicottero, che era atterrato sulla strada, è ripartito vuoto. Il conducente dell'auto era invece in stato di shock ma illeso.

La polizia municipale, intervenuta con alcune pattuglie, ha chiuso il tratto di strada per consentire i soccorsi e poi per fare i rilievi di legge che serviranno a ricostruire la dinamica. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità visto che solo intorno alle 19 è stata ultimata la pulizia della carreggiata dai tanti detriti sparsi in seguito all'urto.