24.01.2022 h 11:05 commenti

Scontro tra auto e moto: grave ragazzo di 19 anni che stava andando a scuola

L'incidente è successo stamani in viale Fratelli Cervi. La vittima soccorsa in codice rosso e trasportata d'urgenza al Santo Stefano

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito, stamani 24 gennaio, in un incidente accaduto in viale Fratelli Cervi. Soccorso da un mezzo della Croce d'Oro, è stato trasferito in codice rosso al Santo Stefano con numerose fratture. Per fortuna sembra non essere in pericolo di vita, nonostante la gravità delle lesioni riportate.

Il giovane era in sella ad una moto e stava scendendo da Vaiano, dove abita, per andare a scuola. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, intrevenuta con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, all'altezza dell'incrocio con via delle Sacca, il 19enne è stato colpito dall'auto condotta da un cittadino italiano che stava immettendosi sulla tangenziale. In conseguenza dell'urto il giovane è stato sbalzato a terra. Immediato l'allarme dato al 118.