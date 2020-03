10.03.2020 h 10:15 commenti

Scontro tra auto e moto a Galciana: gravissimo un giovane di 23 anni

Il ragazzo è stato soccorso in codice rosso e trasferito direttamente a Careggi. L'incidente è successo alle 8 in via per le Case Nuove

Un giovane di 23 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Careggi dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto, alle 8 di stamani 10 marzo, in via per le Case Nuove a Galciana. Il giovane, italiano, era a bordo di una moto e stava percorrendo la strada quando è andato ad impattare contro la Fiat Panda, condotta da un uomo italiano, che stava uscendo da un'area privata. L'urto è stato molto forte e il motociclista è stato sbalzato dal mezzo. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto gravi. Il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso e i sanitari hanno deciso di portare il 23enne direttamente a Careggi. Sul posto la polizia municipale, con le pattuglie dell'Ufficio Sinistri, per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

