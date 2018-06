17.06.2018 h 12:12 commenti

Scontro tra auto e furgone nella notte a Iolo: tre persone portate in ospedale

L'incidente è avvenuto in via Guazzalotri: sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale e alle ambulanze del 118, questa notte 17 giugno in via Guazzalotri a Iolo, nella zona del cimitero, per un violento scontro tra un furgone e un'auto. L'incidente è successo poco prima di mezzanotte e mezzo e ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti dell'auto. Il 118 ha inviato le ambulanze in codice rosso, visto che inizialmente la situazione sembrava molto seria. Per fortuna, poi, una volta estratti i feriti dalle lamiere della vettura, nessuno di loro è risultato in pericolo di vita. Le ambulanze hanno portato al pronto soccorso in codice giallo due donne di 24 e 43 anni, mentre un uomo di 40 anni è stato soccorso in codice verde. Il 118 non ha fornito ulteriori informazioni sulla quarta persona coinvolta.

La polizia municipale è intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio sinistri e dovrà ora ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla guida di uno dei due mezzi, secondo quanto riferito dalla Municipale, c'era una neopatentata.