Scontro tra auto e camion, ferito un uomo. Sul posto i vigili del fuoco per ripulire la strada

Il cinquantenne è stata trasportato al Santo Stefano, i vigili del fuoco stanno lavorando per delimitare la chiazza di benzina che si è formata sull'asfalto

Scontro fra un camion e una macchina in via Monteverdi. E' successo alle 13.30 di oggi, giovedì 23 agosto. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto, oltre alla pattuglia della Municipale, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada visto che uno dei due mezzi coinvolti nell’impatto ha perso carburante lasciando una vistosa macchia sull'asfalto. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’incidente.



Edizioni locali collegate: Prato

