Scontro tra auto e camion a Santa Lucia: ferito un giovane di 23 anni

L'incidente è successo intorno alle 9 ad una delle rotatorie del viale Fratelli Cervi. L'ambulanza del 118 ha soccorso in codice giallo il giovane

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave, in seguito ad un incidente avvenuto intorno alle 9 di stamani, 2 ottobre, in viale Fratelli Cervi, all'altezza di Santa Lucia. Il 118 ha soccorso in codice giallo il giovane, che si trovava a bordo di un'auto entrata in collisione con un camion, in uscita da una rotatoria. Sul posto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi di legge e accertare eventuali responsabilità nella dinamica dell'incidente.

