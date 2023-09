19.09.2023 h 16:47 commenti

Scontro tra auto e bicicletta, ferita una giovane di 31 anni

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via San Vincenzo, all'intersezione con via di Gherardo. Il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso ma per fortuna la situazione è poi apparsa meno grave

Una giovane donna di 31 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 19 settembre, in via San Vincenzo, all'intersezione con via di Gherardo. La donna era in sella alla sua bici e stava percorrendo via San Vincenzo quando si è scontrata con l'auto condotta da una 49enne. In conseguenza dell'urto la giovane è caduta a terra. Immediati i soccorsi con il 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Per fortuna la situazione è poi apparsa meno grave e il trasferimento al Santo Stefano è stato in codice giallo. Sul posto anche la polizia municipale.

Edizioni locali collegate: Prato

