09.07.2020

Scontro tra auto e bicicletta a Viaccia, soccorso in codice rosso un anziano di 85 anni

Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 21 di ieri sera in via Pistoiese, all'altezza dell'incrocio con via Valdingole

Grave incidente stradale, ieri sera 8 luglio, a Viaccia, con un anziano di 85 anni che è stato soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito d'urgenza al Santo Stefano. E' successo poco prima delle 21 lungo via Pistoiese, all'altezza dell'intersezione con via Valdingole. L'85enne era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con l'auto condotta da un giovane di 30 anni. In seguito all'urto l'anziano è caduto rovinosamente a terra. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia municipale. Gli agenti hanno fatto i rilievi dell'incidente in modo da poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Edizioni locali collegate: Prato

