Scontro tra auto e bici, bambino di 11 anni portato in codice rosso al Meyer

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Brasimone a Sant'Ippolito di Galciana. Sul posto intervenuta anche la polizia municipale

E' stato ricoverato al Meyer, ma fortunatamente sembra essere fuori pericolo, il bambino coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri 27 maggio in un brutto incidente avvenuto in via Brasimone a Sant'Ippolito di Galciana. Il piccolo, che compirà 11 anni a luglio, era in sella alla sua bicicletta quando poco dopo le 18.30 si è scontrato con un'auto, volando poi a terra. Immediati i soccorsi, con il bambino che nella caduta aveva picchiato la testa. Il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso mentre sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per effettuare i rilievi. Sia il bambino sia il conducente dell'auto sono italiani. Il piccolo è stato quindi stabilizzato e poi portato d'urgenza al Meyer. Per fortuna i medici dell'ospedale pediatrico non hanno ritenuto necessario riservarsi la prognosi, anche se il bambino è stato ricoverato in osservazione.

Edizioni locali collegate: Prato

