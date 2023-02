23.02.2023 h 15:57 commenti

Scontro tra auto e autocarro sulla sr325: viabilità bloccata all'altezza dell'Isola

La polizia municipale ha deviato il traffico facendo passare i mezzi da Schignano. Sul posto fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso

Un incidente che vede coinvolti un auto e un autocarro ha paralizzato completamente il traffico sulla sr 325 in località Isola all'altezza della deviazione per Grisciavola. Il traffico che proviene da Vernio è stato deviato dalla polizia municipale verso Schignano, mentre per chi deve raggiungere la Vallata conviene passare da Figline per poi raggiungere la Collina e scendere sulla 325.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, mentre per i soccorsi il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa. E' stato fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso. due i feriti: quello più grave è il conducente dell'auto che è stato soccorso in codice rosso, mentre l'autista dell'autocarro è stato portato in ospedale con codice giallo. Lunghe file si sono formate sulla sr 325 in entrambe le direzioni.