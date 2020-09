02.09.2020 h 10:19 commenti

Scontro tra auto alla "mezzaluna" di piazza Europa, codice giallo per entrambi i conducenti

E' successo ieri pomeriggio attorno alle 17. Un'auto che si trovava sulla corsia preferenziale è stata colpita da un'altra utilitaria diretta in via Tiziano

La cosiddetta "mezzaluna" di piazza Europa è stata creata per mettere in sicurezza la svolta in via Tiziano ma a giudicare dall'incidente avvenuto ieri pomeriggio, 1 settembre, l'obiettivo è ancora lontano dall'essere raggiunto.

Attorno alle 17 un'auto che viaggiava sulla corsia preferenziale, proveniente da viale Veneto, si è scontrata con un'altra utilitaria che, attraverso la nuova soluzione viariam attraversava l'incrocio verso via Tiziano. Entrambi i conducenti, una donna di 66 anni e un uomo di 63 anni, si sono feriti in modo serio e sono stati portati al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge e per regolare il traffico che a quell'ora del pomeriggio è piuttosto sostenuto. File e rallentamenti si sono registrati lungo le principali direttrici, compresa via Valentini.

Non è chiaro se il mezzo che viaggiava sulla preferenziale avesse titolo per farlo, ma è un dato che può avere una rilevanza ai fini dell'attribuzione delle responsabilità dell'incidente e non del giudizio sull'efficacia della mezzaluna in termini di sicurezza stradale.