Scontro tra auto all'incrocio sulla sr 325: ferite due donne

L'incidente nel primo pomeriggio all'altezza dell'abitato de La Briglia. Le due ferite sono state soccorse in codice giallo

Due donne sono rimaste ferite, per fortuna non in maniera grave, in un incidente avvenuto intorno alle 14.20 di oggi, 15 ottobre, sulla sr 325 all'altezza de La Briglia. Si tratta di una 20enne e di una donna di 42 anni, che erano a bordo delle due auto che si sono scontrate all'altezza dell'intersezione con la strada che arriva da Rilaio. Le ambulanze della Misericordia di Vaiano e della Pubblica Assistenza di Santa Lucia le hanno trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Santo Stefano. Sul posto anche la polizia municipale della Vallata che ha dovuto regolare la circolazione e poi fare gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Una delle due auto si sarebbe immessa sulla sr325 senza avvedersi del sopraggiungere dell'atro mezzo.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

