Ci sarebbe ancora una volta una precedenza non rispettata alla base del grave incidente stradale che, ieri sera sabato 5 dicembre, ha provocato due feriti, di cui una in maniera seria. E' successo, poco dopo le 21.45, a San Paolo, all'incrocio tra via dell'Alberaccio e via Becherini, con due auto che si sono scontrate in maniera molto violenta. La peggio l'ha avuta una donna di 53 anni, di nazionalità cinese. I mezzi del 118 l'hanno soccorsa in codice rosso e trasferita d'urgenza al Santo Stefano. Al pronto soccorso è finito anche il conducente della seconda auto, un italiano di 44 anni. Per lui il codice d'urgenza è stato il giallo.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale con le pattuglie dell'Ufficio sinistri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti l'auto condotta dalla donna cinese stava percorrendo via Becherini, mentre l'altro mezzo si trovava su via dell'Alberaccio.