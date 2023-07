20.07.2023 h 15:17 commenti

Auto ribaltata dopo lo scontro con un altro mezzo al casello di Prato Est

Sul posto 118 con più mezzi, vigili del fuoco, polizia stradale e personale della società autostrade. Non è stato necessario chiudere le rampe di accesso e di uscita all'autostrada

Grave incidente stradale nel primissimo pomeriggio di oggi, 20 luglio al casello A11 di Prato Est. Poco dopo le 14 due auto si sono scontrate alla rampa di immissione e di uscita per chi è diretto o proviene da Firenze. L'urto ha provocato il ribaltamento di una delle due. Sul posto sono sopraggiunti polizia stradale, 118 con più ambulanze, vigili del fuoco e personale della società autostrade. Ad avere la peggio il conducente del mezzo ribaltato, portato in codice giallo in ospedale. A bordo c'erano anche dei passeggeri che sono stati presi in cura dal personale 118. Complessivamente i feriti sono tre, tutti in codice giallo, nessuno in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, sembra che l'auto proveniente dal casello e diretta a Firenze, abbia colpito il guardrail che divide le varie direzioni. Il colpo ha fatto schizzare il mezzo verso la corsia opposta dove sopraggiungeva l'altra auto proveniente da Firenze e diretta alla barriera del pedaggio. Il colpo è stato inevitabile e il mezzo si è anche ribaltato.I soccorsi sono stati organizzati in modo tale da non dover chiudere le rampe di uscita e di accesso all'autostrada, ma fila e rallentamenti in uscita sono stati inevitabili.