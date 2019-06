01.06.2019 h 14:08 commenti

Scontro in autostrada tra un furgone e un camper, sessantenne muore sul colpo

L'incidente è avvenuto la notte scorsa sulla A1, direzione nord. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. La procura di Prato ha disposto l'autopsia

Un uomo di 60 anni, residente a Pistoia, è morto la notte di sabato primo giugno in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, direzione nord, nei pressi di Calenzano. La vittima era alla guida del suo furgone quando ha perso il controllo della guida ed è finito contro un camper i cui passeggeri – cinque persone – sono rimasti illesi. L'incidente si è verificato in un punto dove c'è uno scambio di carreggiata per via di un cantiere. Pare che il sessantenne sia stato colpito da un malore. Il sostituto procuratore della Repubblica di Prato Lorenzo Boscagli ha disposto l'autopsia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Il traffico è stato deviato per alcune ore sulla viabilità esterna all'autostrada.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus