21.11.2022 h 10:45

Scontro frontale tra una bicicletta in contromano e un'auto, soccorso in codice rosso il ciclista

E' successo poco prima delle 8 in una delle strade del Macrolotto 2. La conducente della macchina si è fermata per prestare soccorso quando un altro veicolo è sopraggiunto tamponando. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e la pattuglia della Municipale per i rilievi. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Scontro frontale tra un bicicletta e un'auto, a sua volta tamponata da un altro veicolo, qualche minuto prima delle 8 di stamani, lunedì 21 novembre, in via Guimaraes, una delle strade principali del Macrolotto 2. Secondo la prima ricostruzione, la bicicletta, su cui viaggiava un cinquantottenne di nazionalità cinese, stava percorrendo la via in contromano. L'uomo è stato subito soccorso dalla conducente della macchina, una pratese di 34 anni, e poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano da un'ambulanza inviata dal 118; le sue condizioni, apparse piuttosto gravi in un primo momento tanto da convincere i sanitari al trasferimento in codice rosso, sono poi risultate meno critiche.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha ricostruito a grandi linee quanto accaduto, in attesa di acquisire le immagini delle telecamere si videosorveglianza installate nella zona: pare che la bicicletta procedesse contromano quando si è verificato lo scontro, praticamente frontale, con un'auto. Nel momento in cui la conducente della macchina è scesa per dare soccorso al ferito, è sopraggiunta una seconda automobile che ha tamponato quella ferma in seguito all'incidente. Nessuno dei conducenti ha riportato conseguenze: né la donna che si è scontrata con la bicicletta, ne la persona che era al volante del veicolo che ha tamponato.



Edizioni locali collegate: Prato

