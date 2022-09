23.09.2022 h 19:04 commenti

Scontro frontale tra un'auto e un tir, muore trentacinquenne di Prato

Il tragico incidente è avvenuto stamani lungo la statale Ionica nel cosentino. La donna è morta sul colpo. I tentativi di soccorrerla sono stati inutili

Foto Ansa

Era di Prato la donna di 35 anni morta stamani, 23 settembre, in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 Ionica a Villapiana, nel Cosentino. Si chiamava Serena Helene Duranti. Lo riporta l'agenzia Ansa.

La vettura sulla quale viaggiava, una Fiat Grande Punto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che percorreva la statale in direzione sud. La donna è morta sul colpo. Ferito il conducente del camion. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro sono condotti da personale del distaccamento di Trebisacce della Polizia stradale. Sul posto è intervenuto personale Anas e del 118 e i vigili del fuoco.







