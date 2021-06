22.06.2021 h 19:19 commenti

Scontro frontale tra furgone e minicar: grave un ragazzo di 15 anni

L'incidente è successo nel pomeriggio in via Borgo di Casale. Il giovane estratto dai vigili del fuoco e poi trasportato in codice rosso in ospedale dal 118

Un ragazzo di 15 anni, che era alla guida di una minicar, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 22 giugno, in via Borgo di Casale. Il ragazzo si è scontrato con un furgone per cause che dovranno ora essere accertate dalla polizia municipale. Lo scontro frontale è stato particolarmente violento ed è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Prato per soccorrere il 15enne alla guida della minicar, le cui portiere erano bloccate a causa del forte impatto. Il ragazzo è stato poi affidato al 118 e trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

Edizioni locali collegate: Prato

