Tre feriti in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio, in via Roma alle Fontanelle. L'incidente ha coinvolto la Fiat 500 condotta da una ragazza pratese di 20 anni e il Range Rover a bordo del quale erano due uomini cinesi, rispettivamente di 32 e 45 anni. Il 118 ha soccorso tutti e tre i coinvolti, che sono stati portati al Santo Stefano. Più serie le condizioni della 20enne, ricoverata in codice giallo, mentre i due orientali hanno riportato lesioni più leggere. Nessuno dei tre, per fortuna, è grave.

La dinamica dell'incidente sarà ora ricostruita dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi. Di sicuro uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta: resta da capire quale e se per una distrazione oppure durante un tentativo di sorpasso. L'incidente è successo intorno alle 15.30 e ha provocato qualche problema di viabilità in via Roma.