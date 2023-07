10.07.2023 h 16:31 commenti

Scontro frontale tra due auto in via di Gello, ferite due donne

L'incidente sarebbe stato provocato da uno dei due mezzi che avrebbe invaso la corsia opposta centrando l'altra macchina. Sul posto intervenuti il 118, la Municipale e una squadra dei vigili del fuoco

Scontro tra due auto questo pomeriggio 10 luglio in via di Gello, è successo poco prima dele 15. Una vettura che viaggiava in direzione via Reggiana, condotta da una donna di 65 anni, avrebbe invaso la corsia opposta all'altezza dell'ex lanificio Fedora centrando una Renault che, nell'impatto, ha girato su sé stessa. A bordo del mezzo c'erano due donne, una di 22 anni l'altra di 38, che, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze e sono state soccorse dai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione della Municipale, la 65enne guidatrice dell'auto che ha invaso la corsia avrebbe perso improvvisamente il controllo, centrando la vettura che proveniva in direzione opposta guidata da una ragazza di 22 anni. La donna sottoposta all'alcoltest è risultata negativa. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.

