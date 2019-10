21.10.2019 h 12:29 commenti

Scontro frontale tra due auto, ferita una donna di 50 anni

L'incidente è avvenuto stamani in via di Montalbano a Carmignano. La signora soccorsa in codice giallo e trasferita all'ospedale

Scontro frontale, questa mattina, lunedì 21 ottobre, intorno alle 9.40, in via Montalbano (all'altezza del km 2+900). Ad essere coinvolte due vetture, una Fiat Punto guidata da un uomo residente a Vinci e una Volkswagen Amarok condotta da una donna residente a Carmignano. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro, avvenuto in corrispondenza di una curva. Quello che è chiaro è che le due vetture provenivano da direzioni opposte e l'urto ha riguardato le parti frontali delle auto. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia municipale di Carmignano, su richiesta del 118, che ha chiuso al transito il tratto di strada interessato dal sinistro, in attesa della rimozione dei veicoli dalla carreggiata.

A rimanere ferita, per fortuna in modo lieve, la conducente della Volkswagen, una donna di 50 anni, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santo Stefano di Prato. La strada è stata riaperta un'ora e mezzo dopo.