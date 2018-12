06.12.2018 h 18:56 commenti

Scontro frontale tra due auto a Maliseti, feriti i conducenti

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via della Pace. Un uomo e una donna sono stati portati all'ospedale in codice giallo. Intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge

Scontro frontale tra due auto in via della Pace a Maliseti. I due conducenti, un uomo di 55 anni e una donna di 40, sono rimasti feriti. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate dal 118 e trasferiti all'ospedale Santo Stefano in codice giallo. L'incidente, sul quale la polizia municipale sta compiendo accertamenti per risalire alla causa e ricostruire la dinamica, è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 6 dicembre. L'uomo viaggiava a bordo di una Opel Zafira, mentre la donna era alla guida di una Opel Corsa. Immediata l'allerta ai soccorsi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus