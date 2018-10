21.10.2018 h 12:55 commenti

Scontro frontale tra due auto a Galciana: quattro i feriti soccorsi dal 118

La conducente di una delle vetture ha perso il controllo e invaso la corsia opposta. Tre delle persone coinvolte stavano andando a Valenzatico per una gara podistica

Sono complessivamente quattro (e non 5 come comunicato inizialmente) i feriti soccorsi dal 118 questa mattina, domenica 21 ottobre, per uno scontro frontale tra due auto avvenuto alle 7.43 in via dei Trebbi a Galciana. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Si tratta di una donna di 81 anni, poi soccorsa in codice giallo, e di tre uomini tra i 68 e i 72 anni (soccorsi in codice giallo e verde). Questi ultimi tre stavano andando a Valenzatico per una gra podistica.

Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro, avvenuto per l'invasione di corsia da parte di una delle due auto. Ancora da accertare come mai la conducente abbia perso il controllo del proprio mezzo.